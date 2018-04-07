«До сих пор вижу вертолеты и скорые»: очевидец рассказал о трагедии в кафе Мюнхена

О наезде на посетителей в одном из кафе Мюнхена, жертвами которого стали три человека, рассказал «360» очевидец Руслан, который живет в городе.

По его словам, сначала появилась информация якобы о двух преступниках, но позже стало известно, что злоумышленник

все-таки

один.

До сих пор вижу вертолеты и скорые. Сначала говорили, что преступников было двое, и они убежали, но сейчас известно, что он один и убил себя сразу. Сейчас паники нет — Руслан.

Он также отметил, что не может связаться со своими знакомыми, которые стали очевидцами трагедии.

Конечно, сейчас люди получают сообщения, все пересылают эти жуткие фотографии. У меня одна подруга видела это из окна своей квартиры. Другой знакомый был в двух метрах от места, где машина проехала. Я сейчас не могу с ними связаться

— Руслан.

Ранее в ряде СМИ появились новые подробности о водителе, который был за рулем транспортного средства, совершившего наезд на посетителей одного из кафе.