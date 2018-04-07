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Путин выразил соболезнования лидерам Германии
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Путин выразил соболезнования лидерам Германии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере. Об этом сообщает ТАСС.
«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — передает агентство сообщение пресс-службы Кремля.
Днем 7 апреля в городе Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) грузовой автомобиль протаранил толпу людей. В результате погибли два человека, водитель покончил с собой.
Судя по снимкам с предполагаемого места ЧП, которые появляются в соцсетях, фургон врезался в людей, сидевших рядом с заведением.
Позднее стало известно, что за рулем грузовика находился 49-летний мужчина с психическими отклонениями. Полиция предварительно исключила версию теракта.
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