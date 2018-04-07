Аргумент девушки, повернувшей на дороге, поразил приморцев

В Находке два автомобиля столкнулись на пустой дороге, сообщает PRIMPRESS.

Авария произошла накануне в районе дома № 3 по улице Владивостокская. Машины получили незначительные повреждения и не помешали движению других авто.

Однако очевидцев поразил аргумент виновницы ДТП. Девушка на белом Raum утверждает, что права, так как включила поворотник перед маневром, а другой водитель его не заметил.

«Это диагноз просто…у меня поворотник, расступились все» — прокомментировали фото подписчики паблика «ДПС-Контроль».