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Аргумент девушки, повернувшей на дороге, поразил приморцев
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Аргумент девушки, повернувшей на дороге, поразил приморцев 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Находке два автомобиля столкнулись на пустой дороге, сообщает PRIMPRESS.
Авария произошла накануне в районе дома № 3 по улице Владивостокская. Машины получили незначительные повреждения и не помешали движению других авто.
Однако очевидцев поразил аргумент виновницы ДТП. Девушка на белом Raum утверждает, что права, так как включила поворотник перед маневром, а другой водитель его не заметил.
«Это диагноз просто…у меня поворотник, расступились все» — прокомментировали фото подписчики паблика «ДПС-Контроль».
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