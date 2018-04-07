СМИ: Франция готова сотрудничать с немецкими коллегами в расследовании событий в Мюнстере

ПАРИЖ, 7 апреля. / ТАСС /. Власти Франции выразили готовность сотрудничать с немецкими коллегами в расследовании инцидента в Мюнстере. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на представителя окружения министра внутренних дел республики Жерара Колона.

"Министерство внутренних дел Франции находится в полном распоряжении немецких властей", — отметили в МВД . Франция, как подчеркнули в министерстве, «готова оказать всю необходимую помощь». В частности, по словам представителя окружения Колона, это касается привлечения к расследованию французских разведывательных служб, «если это будет сочтено целесообразным».

В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в германском Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской подоплекой не идет.