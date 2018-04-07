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Полиция нашла подозрительный предмет в фургоне в Мюнстере
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Полиция нашла подозрительный предмет в фургоне в Мюнстере 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полиция обнаружила подозрительный предмет в фургоне, который въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. Об этом сообщил телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства, передает РИА «Новости».
"В грузовике обнаружен подозрительный предмет, об этом сообщил нам официальный представитель полиции. В этой связи на месте происшествия сохраняется оцепление. Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь", — сообщил ведущий телеканала.
Ранее сообщалось, что фургон въехал в толпу посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали.
Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий после инцидента.
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