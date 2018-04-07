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Власти не увидели исламистский след в инциденте в Мюнстере
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Власти не увидели исламистский след в инциденте в Мюнстере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МВД не увидело исламистский след в наезде на посетителей кафе в немецком Мюнстере. Об этом сказал глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, передает РИА «Новости».
Чиновник также подтвердил, что водителем фургона был гражданин страны. Он покончил с собой после инцидента.
"Детали сейчас выясняются. Поэтому сказать, каковы были причины, пока невозможно. В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идет во всех направлениях", — сказал Ройль.
СМИ до этого сообщали, что виновник инцидента страдал психическими отклонениями.
7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, в том числе водитель автомобиля. Еще 20 человек пострадали.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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