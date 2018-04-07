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СМИ: В Германии водитель грузовика совершил теракт
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СМИ: В Германии водитель грузовика совершил теракт 

Российская Газета 4 часа назад
Полиция подтвердила информацию о большом количестве пострадавших. Не исключено, что речь идет о теракте.
Центр небольшого университетского города Мюнстер частично оцеплен. Полиция проводит масштабную операцию, на место ЧП выехали пожарные и «Скорая помощь». Граждан призывают избегать центр города. Газета Westfälische Nachrichten подтверждает сведения о том, что грузовик врезался в группу сидящих людей.
Представитель полиции заявил агентству Reuters, что подозреваемый преступник застрелился на месте. Полицейские обыскивают местность. Спецслужбы не исключают, что в окрестностях заложена взрывчатка. Из следовательских кругов уже прозвучала оценка, что сценарий происшествия «не позволяет исключить теракт».
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