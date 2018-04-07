Три человека погибли под колесами поезда в Подмосковье

Следователи проверяют обстоятельства смертельного травмирования трех человек, передает НСН.

Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следкома Елена Марковская.

По предварительным данным, мужчина, личность которого устанавливается, при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте, смертельно травмирован проходящим электропоездом «Москва-Рязань» на 65 километре перегона станций Бронницы-Фаустово Казанского направления МЖД.

Кроме того, на 66 километре указанного перегона, проходящим электропоездом «Москва-Шиферная» смертельно травмированы 20-летний и 18-летний мужчины.