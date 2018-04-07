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В Курске мотоциклист протаранил иномарку
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В Курске мотоциклист протаранил иномарку 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Авария произошла сегодня примерно в 17:30 напротив дома № 68 по улице Карла Маркса
По данным областной госавтоинспекции, 19-летний водитель мотоцикла «Ирбис» двигался со стороны Московской площади в сторону улицы Кавказской. Однако попасть в пункт назначения мотоциклисту помешал остановившийся на красный автомобиль "Шкода Етти". Водитель двухколёсного транспорта врезался в него и мотоцикл лёг на асфальт.
В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и девушка-пассажирка, его ровестница. С ранениями их доставили в ГКБ 5 города Курска. По данному ДТП проводится проверка.
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