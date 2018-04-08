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В Англии пожилой британец протаранил стену на Porsche
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В Англии пожилой британец протаранил стену на Porsche 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента никто не пострадал.
В британском городе Колчестер, графстве Эссекс, 73-летний мужчина не справился с управлением своего Porshe 911 Targa, сообщает газета The Sun.
Автомобиль снес ограждение, пробил стену и остановился лишь на пешеходном переходе.
На место аварии прибыл сержант Колин Шид. Он сообщил, что мужчине удалось спасти и в результате происшествия никто не пострадал.
Теперь виновнику аварии предстоит еще раз пройти курс обучения вождению.
Стоимость его Porshe оценивается приблизительно в 6,5 миллионов рублей.
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