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В штате Иллинойс при стрельбе в автобусе убиты три человека
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В штате Иллинойс при стрельбе в автобусе убиты три человека 

ТАСС 47 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе в Рокфорде (штат Иллинойс), погибли три человека. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф полиции города Дэн О'Ши, запись его выступления опубликована на сайте местного издания Rockford Register.
"Подозреваемый, находившийся в автобусе, открыл огонь по людям", — сказал он, уточнив, что инцидент случился минувшей ночью, стрелявшего разыскивает полиция. Власти еще не установили его личность.
Автобус, о котором идет речь, принадлежит частной компании, его используют для увеселительных поездок.
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