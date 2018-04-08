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В США три человека погибли при стрельбе в автобусе
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В США три человека погибли при стрельбе в автобусе 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе, сообщает WIFR со ссылкой на полицию.
Уточняется, что полиция выехала на сообщение о стрельбе и обнаружила тела трех человек в чартерном автобусе, который был взят в аренду.
Об инциденте сообщил водитель автобуса. По его словам, нападавшим был один из пассажиров, которые скрылся после преступления.
В полиции добавили, что подозреваемый представляет угрозу и призвали граждан сохранять бдительность.
4 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube в США.
Новость дополняется.
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