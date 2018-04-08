В США три человека погибли при стрельбе в автобусе

В США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе, сообщает WIFR со ссылкой на полицию.

Уточняется, что полиция выехала на сообщение о стрельбе и обнаружила тела трех человек в чартерном автобусе, который был взят в аренду.

Об инциденте сообщил водитель автобуса. По его словам, нападавшим был один из пассажиров, которые скрылся после преступления.

В полиции добавили, что подозреваемый представляет угрозу и призвали граждан сохранять бдительность.

4 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube в США.

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