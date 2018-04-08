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Госавтоинспекция просит помощи у жителей Владивостока
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Госавтоинспекция просит помощи у жителей Владивостока 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием 13-летнего пешехода в Первомайском районе Владивостока, которое произошло 3 апреля в 18.20 в районе дома №275 по улице Калинина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
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