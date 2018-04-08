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«Каждая вторая машина пробивает колеса»: яма на въезде в Химмаш не дает покоя водителям
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«Каждая вторая машина пробивает колеса»: яма на въезде в Химмаш не дает покоя водителям 

e1.ru 9 минут назад
Фото: e1.ru
Уже несколько дней на въезде в Химмаш с Кольцовского тракта из-за ямы в луже машины пробивают себе колеса. Водители жалуются, а у соседнего шиномонтажа очередь. Вчера вечером водители решили объединиться, и теперь они готовятся подавать коллективный иск.
— Ситуация там очень острая, — рассказала читательница E1.RU Наталья, которая пробила в этой луже колесо. — Если учитывать очередь в шиномонтажку, которая стоит сразу после, туда порядка 30 машин попали. И продолжают попадать. Там огромная лужа и огромная яма в луже. Поэтому ее не видно, и все, кто на скорости заезжают на Химмаш, попадают. Массовый коллапс происходит.
Ночью выяснить, сколько точно машин пострадало, не удалось.
«Ребята, стоящие рядом, вызвали ГИБДД», — написала Наталья на своей странице в Facebook. — «Видимо, для страховых хотят зафиксировать. Машин просто до фига. И продолжают вставать с пробитыми колёсами».
Мы поговорили с еще одной автомобилисткой, чья машина пострадала.
— Из-за ужасных ям, которые совершенно не видно из-за луж, каждая вторая машина пробивает колеса, — поделилась Юлия. — Вторую ночь подряд на этом участке скапливается по 10 машин минимум. Никто не предпринимает никаких действий. Люди обменялись номерами и готовятся подавать коллективный иск.
На этой неделе жительница Екатеринбурга взыскала с дорожников 200 тысяч рублей на ремонт машины после ДТП. До этого мы писали, как житель Екатеринбурга взыскал с мэрии 163 тысячи рублей за колею на дороге. Автомобиль Kia Rio он повредил в конце января 2016 года на улице Онуфриева. А ранее женщина отсудила 250 тысяч рублей за колею на проезжей части на Вторчермете.
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