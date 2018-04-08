«Каждая вторая машина пробивает колеса»: яма на въезде в Химмаш не дает покоя водителям

Уже несколько дней на въезде в Химмаш с Кольцовского тракта из-за ямы в луже машины пробивают себе колеса. Водители жалуются, а у соседнего шиномонтажа очередь. Вчера вечером водители решили объединиться, и теперь они готовятся подавать коллективный иск.

— Ситуация там очень острая, — рассказала читательница E1.RU Наталья, которая пробила в этой луже колесо. — Если учитывать очередь в шиномонтажку, которая стоит сразу после, туда порядка 30 машин попали. И продолжают попадать. Там огромная лужа и огромная яма в луже. Поэтому ее не видно, и все, кто на скорости заезжают на Химмаш, попадают. Массовый коллапс происходит.

Ночью выяснить, сколько точно машин пострадало, не удалось.

«Ребята, стоящие рядом, вызвали ГИБДД », — написала Наталья на своей странице в Facebook. — «Видимо, для страховых хотят зафиксировать. Машин просто до фига. И продолжают вставать с пробитыми колёсами».

Мы поговорили с еще одной автомобилисткой, чья машина пострадала.

— Из-за ужасных ям, которые совершенно не видно из-за луж, каждая вторая машина пробивает колеса, — поделилась Юлия. — Вторую ночь подряд на этом участке скапливается по 10 машин минимум. Никто не предпринимает никаких действий. Люди обменялись номерами и готовятся подавать коллективный иск.