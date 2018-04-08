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Автохам на Cadillac был наказан за попытку нагло влезть в чужой ряд
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Автохам на Cadillac был наказан за попытку нагло влезть в чужой ряд 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Строго говоря, автора ролика можно понять: стоять в пробке и так не сахар, особенно если впереди тебя постоянно пытаются влезть водители в поисках самой-быстрой-полосы. В первый раз такая попытка почти закончилась аварией, но повезло: погудев друг другу, автолюбители поехали дальше по своим делам.
Однако второй раз хэппи энда не вышло: Cadillac пытался внаглую влезть перед автором, который спокойно решил идти до конца. В результате машины потерлись друг о друга, а у пытавшегося перестроиться автолюбителя вывалилась и повисла на проводах зядняя фара.
Как справедливо отмечают в соцсетях, оба водителя хороши. Но если рассматривать плюсы ситуации, то теперь один из водителей знает, как снять фару и поменять лампочку, если что.
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