Автохам на Cadillac был наказан за попытку нагло влезть в чужой ряд

Строго говоря, автора ролика можно понять: стоять в пробке и так не сахар, особенно если впереди тебя постоянно пытаются влезть водители в поисках самой-быстрой-полосы. В первый раз такая попытка почти закончилась аварией, но повезло: погудев друг другу, автолюбители поехали дальше по своим делам.

Однако второй раз хэппи энда не вышло: Cadillac пытался внаглую влезть перед автором, который спокойно решил идти до конца. В результате машины потерлись друг о друга, а у пытавшегося перестроиться автолюбителя вывалилась и повисла на проводах зядняя фара.

Как справедливо отмечают в соцсетях, оба водителя хороши. Но если рассматривать плюсы ситуации, то теперь один из водителей знает, как снять фару и поменять лампочку, если что.