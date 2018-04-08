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В Пакистане двое погибли, восемь ранены при взрыве на нефтяном месторождении
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В Пакистане двое погибли, восемь ранены при взрыве на нефтяном месторождении 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 8 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения в субботу при взрыве на нефтяном месторождении в портовом городе Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщил представитель администрации.
Старший комиссар полиции города Шираз Назир заявил, что взрыв произошел в хранилище мелассы частной компании. В результате аварии прорвало трубу, и произошел разлив тысяч литров мелассы.
По словам официальных представителей, пострадавшие были доставлены в больницу. Медики отметили, что двое находятся в критическом состоянии. —0—
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