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В США школьный автобус врезался в пролет эстакады, пострадали более 40 человек
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В США школьный автобус врезался в пролет эстакады, пострадали более 40 человек 

Газета.Ru 2 часа назад
В США автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадали более 40 человек, передает ABC News.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 8 апреля. По имеющимся данным, автобус перевозил вернувшихся из поездки в Европу школьников до торгового центра, где они должны были встретиться с родителями.
Согласно информации полиции, в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе. При этом многие из них получили серьезные травмы. Из-за столкновения крыша автобуса была снесена.
Ранее в Мексике более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком.
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