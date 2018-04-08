В Барнауле автомобиль такси выбросило на трамвайные рельсы

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 09:00 часов 8 апреля недалеко от перекрестка Павловский тракт — пр. Строителей. Автомобиль погнул металлическое ограждение.