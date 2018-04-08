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В Барнауле автомобиль такси выбросило на трамвайные рельсы
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В Барнауле автомобиль такси выбросило на трамвайные рельсы 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 09:00 часов 8 апреля недалеко от перекрестка Павловский тракт — пр. Строителей. Автомобиль погнул металлическое ограждение.
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