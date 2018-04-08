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Поиграли в GTA: угонщики из Башкирии угодили в аварию удирая от полиции
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Поиграли в GTA: угонщики из Башкирии угодили в аварию удирая от полиции 

ufa1.ru 12 минут назад
Фото: ufa1.ru
Инцидент произошел накануне, 7 апреля, около 10 часов утра. Двум дорожным инспекторам из Чувашии прислали ориентировку об угоне «ВАЗ-2110» из Башкирии. «Десятка» могла поехать по трассе М-7 в Москву.
Полиция подготовила план-перехват. Несколько полицейских дежурили на выезде из города Мариинский Посад. Их предположение оказалось верно, спустя полчаса они заметили предполагаемого угонщика. Водитель на требование остановится не отреагировал.
— Уходя от преследователей, легковушка врезалась в Nissan, ехавший по кольцу города Цивильска. Служебный автомобиль, чтобы избежать ДТП, въехал в кольцо. В машине сидели трое граждан из государства ближнего Зарубежья, — пояснили в МВД по Чувашской республике.
Угонщиков задержали, они были пьяны. Полиция выясняет личности арестованных, так как у них не было при себе документов. Двум пассажирам Nissan понадобилась помощь врачей.
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