Поиграли в GTA: угонщики из Башкирии угодили в аварию удирая от полиции

Инцидент произошел накануне, 7 апреля, около 10 часов утра. Двум дорожным инспекторам из Чувашии прислали ориентировку об угоне «ВАЗ-2110» из Башкирии. «Десятка» могла поехать по трассе М-7 в Москву.

Полиция подготовила план-перехват. Несколько полицейских дежурили на выезде из города Мариинский Посад. Их предположение оказалось верно, спустя полчаса они заметили предполагаемого угонщика. Водитель на требование остановится не отреагировал.

— Уходя от преследователей, легковушка врезалась в Nissan , ехавший по кольцу города Цивильска. Служебный автомобиль, чтобы избежать ДТП, въехал в кольцо. В машине сидели трое граждан из государства ближнего Зарубежья, — пояснили в МВД по Чувашской республике.

Угонщиков задержали, они были пьяны. Полиция выясняет личности арестованных, так как у них не было при себе документов. Двум пассажирам Nissan понадобилась помощь врачей.