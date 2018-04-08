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Число жертв ДТП с хоккейной командой возросло до 15
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Число жертв ДТП с хоккейной командой возросло до 15 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В результате столкновения грузовика и автобуса с молодежной командой «Гумбольдт Бронкос» погибло 15 человек. Ранее было известно о 14 жертвах, передает CTV.
Всего в автобусе было 28 человек. Остальные 13 были отправлены в больницу. Возраст игроков команды составлял от 16 до 21 года. В настоящее время выясняются причины произошедшего. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших. Страшная трагедия в Канаде. 14 человек погибли в ДТП хоккейной команды
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