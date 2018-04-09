Во Вьетнаме поезд превратил грузовик в металлолом (видео)

На YouTube появилось видео, на котором поезд сносит неудачно припаркованный грузовик

О том, что дело было во Вьетнаме говорят надпись на грузовике и автомобильный номер.

Водитель припарковал машину слишком близко к железнодорожным путям. И, как раз, когда ему пришлось ненадолго отойти, появился товарный состав, который не смог вовремя затормозить. Поезд начал задевать автомобиль, одну за другой отламывая от него детали. Водитель, вернувшийся к своей «ласточке» растерянно схватился за дверцу — видимо, тщетно пытаясь оттащить грузовик. Но затем убежал, чтобы не попасть под летящий от машины град металлолома.

Единственный вопрос, который возникает после просмотра: «Кто этот оператор, который просто снимал припаркованный автомобиль и тут — о, чудо! — появился поезд и подарил записи тысячу с лишним просмотров»?

Источник: Зарулем.рф