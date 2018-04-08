На трассе M5 ведут расчистку моста у реки Сороки 

Со вчерашнего дня ограничено движение на участке трассы M-5 «Урал».
Согласно распоряжению дорожного управления, с 17:30 7 апреля в связи с подтоплением паводковыми водами запрещено движение транспорта с 185 по 262 км автодороги «Оренбург — Самара».
Объезд по маршруту: Сорочинск — Ташла — Соболево — Бузулук.
В настоящее время проводятся работы по расчистке подмостового габарита.
К этому часу известно о подтоплении еще шести постов четырх муниципальных образованиях:
два моста — Новосергиевский район — в районе Дедово и Боголюбовки;
два моста — Александровский район — в районе Зеленой Рощи и Хортицы;
мост — Красногвардейский район — в районе н.п. Верхнеильясово;
мост — Октябрьский район — в районе н.п. Буланово.
Жизнедеятельность не нарушена, объездные пути имеются.