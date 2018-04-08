На трассе Пермь-Екатеринбург в столкновении легковушки и грузовика погиб 21-летний пассажир 

Поздно вечером 7 апреля на 51-ом километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗ-2101, совершая обгон, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Scania.
— В результате аварии 21-летний пассажир легковой машины скончался на месте. Сам водитель Lada получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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Ранее на десятом километре трассы Кудымкар — Гайны у двигавшегося в сторону Кудымкара КАМАЗа лопнуло левое переднее колесо. 52-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta. В аварии погибли 27-летний водитель Vesta и его 56-летняя пассажирка.