На трассе Пермь-Екатеринбург в столкновении легковушки и грузовика погиб 21-летний пассажир

Поздно вечером 7 апреля на 51-ом километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗ-2101, совершая обгон, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Scania.

— В результате аварии 21-летний пассажир легковой машины скончался на месте. Сам водитель Lada получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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