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В Оренбурге Lexus сбил подростка, переходившего дорогу на красный свет
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В Оренбурге Lexus сбил подростка, переходившего дорогу на красный свет 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка.
Врачи сообщили правоохранителям, что к ним за помощью обратилась оренбурженка с травмами характерными для дорожной аварии. Сотрудники полиции предварительно выяснили, что 6 апреля на перекрестке улиц Волгоградская–Театральная водитель Lexus ES 350 сбил девочку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая получила тупую травму живота, ей назначено амбулаторное лечение.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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