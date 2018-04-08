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В Ульяновске на Майской горе столкнулись «ВАЗ» и «Рено»
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В Ульяновске на Майской горе столкнулись «ВАЗ» и «Рено» 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
7 апреля на Майской горе в Заволжском районе Ульяновска столкнулись «Renault Megane» и «ВАЗ-2114», сообщают очевидцы в группе «ЧП-Ульяновск» «ВКонтакте». Движение на данном участке днем 7 апреля было затруднено. О пострадавших не сообщается.
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