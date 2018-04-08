Пьяный тюменец на легковушке снёс столб и получил сотрясение мозга

Сегодня ночью, 8 апреля, на улице Тимуровцев 51-летний водитель на Daewoo Nexia устроил серьёзную аварию. Пьяный мужчина, говорят в областной госавтоинспекции , на скорости снёс столб. На место происшествия выезжали дорожные полицейские, пожарные и медики скорой помощи.

На ДТП, которое случилось в три часа ночи, приезжали пожарные, ГИБДД и скорая

— Показания алкотестера водителя составили 0,49 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

В результате этой аварии пострадал водитель легковушки. У него сотрясение головного мозга и рана на голове.