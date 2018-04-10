В Саратове пьяный водитель Daewoo Nexia снес бетонное ограждение

В Саратове нетрезвый водитель Daewoo Nexia вчера стал виновником аварии — он протаранил бетонное ограждение в Ленинском районе.

Как сообщили АиФ-Саратов в отделе пропаганды городской ГИБДД, ДТП случилось около 8 часов вечера возле дома № 16 на улице Деловой тупик. По предварительным данным, 56-летний водитель, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

Есть информация, что водитель был нетрезв. Он и попал в больницу. Вместе с ним ехал молодой мужчина — 36-летний пассажир. Ему тоже понадобилась промощь врачей.