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В Саратове пьяный водитель Daewoo Nexia снес бетонное ограждение
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В Саратове пьяный водитель Daewoo Nexia снес бетонное ограждение 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове нетрезвый водитель Daewoo Nexia вчера стал виновником аварии — он протаранил бетонное ограждение в Ленинском районе.
Как сообщили АиФ-Саратов в отделе пропаганды городской ГИБДД, ДТП случилось около 8 часов вечера возле дома № 16 на улице Деловой тупик. По предварительным данным, 56-летний водитель, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.
Есть информация, что водитель был нетрезв. Он и попал в больницу. Вместе с ним ехал молодой мужчина — 36-летний пассажир. Ему тоже понадобилась промощь врачей.
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