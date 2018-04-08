Автомобиль перевернулся в поселке Пиндуши

Для ликвидации последствий аварии на место ДТП выезжали пожарные.

Вчера, в субботу 7 апреля, в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии перевернулся автомобиль, сообщает МЧС по РК,

07.04.2018 года в 20:36 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (опрокидывание автомобиля) по адресу: Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Повенецкая, у д. 9. Информация о пострадавших уточняется,

— говорится в сообщение.

МЧС по РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую дежурную службу по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.