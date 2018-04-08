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Автомобиль перевернулся в поселке Пиндуши
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Автомобиль перевернулся в поселке Пиндуши 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Для ликвидации последствий аварии на место ДТП выезжали пожарные.
Вчера, в субботу 7 апреля, в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии перевернулся автомобиль, сообщает МЧС по РК,
07.04.2018 года в 20:36 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (опрокидывание автомобиля) по адресу: Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Повенецкая, у д. 9. Информация о пострадавших уточняется,
— говорится в сообщение.
МЧС по РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую дежурную службу по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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