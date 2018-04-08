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Два иномарки столкнулись на внутреннем кольце КАД — на месте работали медики и спасатели
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Два иномарки столкнулись на внутреннем кольце КАД — на месте работали медики и спасатели 

Ivyborg.ru 25 минут назад
Автомобили Mazda 3 и Reno Kangoo столкнулись на внутреннем кольце кольцевой в Петербурге. Информация о пострадавших не сообщается, но известно, что на место приехало две скоры и машина спасателей
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