«Не дорога, а танкодром»: жители посёлка записали видео, как «убивают» свои машины

Жители посёлка Баранчинский с населением около 10 тысяч жалуются, что их главная улица превратилась в танкодром. С приходом весны ямы на дорогах стали ещё глубже. Как рассказал Е1.RU житель посёлка Руслан, уже написана жалоба в ГИБДД и администрацию.

— В посёлке Баранчинский — коллапс. После того как между краями проезжей части главной улицы Коммуны нашего посёлка «растаял лёд», образовался настоящий танкодром, передвигаться по этой улице стало опасно и для пешеходов, и для водителей. Между тем администрация города не видит проблем, по их мнению, дорога вполне проезжаема, и по этому случаю ремонт запланирован только на 2019 год ориентировочно. Вот так и живём, — рассказал Руслан.

Жители шутят, что с такой дорогой и пешеходные переходы не нужны. По словам автомобилистов, объезжать глубокие ямы на дороге нет возможности.

В своей жалобе, направленной в ГИБДД, жители просят незамедлительно отремонтировать дорогу и наказать тех, кто не следил за ней.

Проблема с разбитыми по весне дорогами актуальна и для Екатеринбурга. Уже несколько дней на въезде на Химмаш с Кольцовского тракта из-за ямы в луже машины пробивают себе колёса. Водители жалуются, а у соседнего шиномонтажа очередь.