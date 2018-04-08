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«Не дорога, а танкодром»: жители посёлка записали видео, как «убивают» свои машины
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«Не дорога, а танкодром»: жители посёлка записали видео, как «убивают» свои машины 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
Жители посёлка Баранчинский с населением около 10 тысяч жалуются, что их главная улица превратилась в танкодром. С приходом весны ямы на дорогах стали ещё глубже. Как рассказал Е1.RU житель посёлка Руслан, уже написана жалоба в ГИБДД и администрацию.
— В посёлке Баранчинский — коллапс. После того как между краями проезжей части главной улицы Коммуны нашего посёлка «растаял лёд», образовался настоящий танкодром, передвигаться по этой улице стало опасно и для пешеходов, и для водителей. Между тем администрация города не видит проблем, по их мнению, дорога вполне проезжаема, и по этому случаю ремонт запланирован только на 2019 год ориентировочно. Вот так и живём, — рассказал Руслан.
Жители шутят, что с такой дорогой и пешеходные переходы не нужны. По словам автомобилистов, объезжать глубокие ямы на дороге нет возможности.
В своей жалобе, направленной в ГИБДД, жители просят незамедлительно отремонтировать дорогу и наказать тех, кто не следил за ней.
Проблема с разбитыми по весне дорогами актуальна и для Екатеринбурга. Уже несколько дней на въезде на Химмаш с Кольцовского тракта из-за ямы в луже машины пробивают себе колёса. Водители жалуются, а у соседнего шиномонтажа очередь.
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