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«Машины поравнялись, и она услышала хлопок»: в автомобиль уфимки выстрелили из пистолета
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«Машины поравнялись, и она услышала хлопок»: в автомобиль уфимки выстрелили из пистолета 

ufa1.ru 15 минут назад
Фото: ufa1.ru
Супруги Калустьян ищут свидетелей происшествия на проспекте Салавата Юлаева. Они рассказали, что в стекло их машины кто-то выстрелил, испугав женщину за рулем и ребенка, сидевшего на заднем сиденье.
Инцидент произошел 6 апреля днем около 16:00. Вера с маленьким ребенком ехала по третьей полосе. С ней поравнялась серебристая легковушка, марку авто женщина не запомнила. В этот момент она услышала хлопок, увидела искры, на переднее сиденье посыпались кусочки стекла.
— Камень боковое стекло разбить бы не смог, а тем более сделать такую дыру. Я выложил пост с просьбой откликнуться свидетелей, комментаторы написали, что это не первый подобный случай на проспекте, — сообщил муж Веры Сергей.
Женщина быстро сориентировалась, не стала выворачивать руль, а медленно остановилась и вызвала полицию. Прибывшие на место инспекторы зафиксировали повреждения.
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