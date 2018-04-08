«Машины поравнялись, и она услышала хлопок»: в автомобиль уфимки выстрелили из пистолета

Супруги Калустьян ищут свидетелей происшествия на проспекте Салавата Юлаева. Они рассказали, что в стекло их машины кто-то выстрелил, испугав женщину за рулем и ребенка, сидевшего на заднем сиденье.

Инцидент произошел 6 апреля днем около 16:00. Вера с маленьким ребенком ехала по третьей полосе. С ней поравнялась серебристая легковушка, марку авто женщина не запомнила. В этот момент она услышала хлопок, увидела искры, на переднее сиденье посыпались кусочки стекла.

— Камень боковое стекло разбить бы не смог, а тем более сделать такую дыру. Я выложил пост с просьбой откликнуться свидетелей, комментаторы написали, что это не первый подобный случай на проспекте, — сообщил муж Веры Сергей.

Женщина быстро сориентировалась, не стала выворачивать руль, а медленно остановилась и вызвала полицию. Прибывшие на место инспекторы зафиксировали повреждения.