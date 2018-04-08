На Мамайском перевале в Сочи в целях защиты от камнепада укрепят склоны

Сдержать большие потоки грунта очень сложно, говорят дорожники, но сократить число происшествий такими мерами возможно.

Напомним, что после продолжительных осадков 5 марта на Мамайском перевале произошел камнепад. Специалисты заблаговременно поставили стальную противокамневую сетку, и благодаря этому скорость движения булыжников снизилась. Транспорту, спускающемуся с перевала, это помогло избежать аварии. В результате произошедшего никто не пострадал. Последствия камнепада устранили в течение получаса.