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На Мамайском перевале в Сочи в целях защиты от камнепада укрепят склоны
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На Мамайском перевале в Сочи в целях защиты от камнепада укрепят склоны 

АиФ — Юг 36 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Сдержать большие потоки грунта очень сложно, говорят дорожники, но сократить число происшествий такими мерами возможно.
Напомним, что после продолжительных осадков 5 марта на Мамайском перевале произошел камнепад. Специалисты заблаговременно поставили стальную противокамневую сетку, и благодаря этому скорость движения булыжников снизилась. Транспорту, спускающемуся с перевала, это помогло избежать аварии. В результате произошедшего никто не пострадал. Последствия камнепада устранили в течение получаса.
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