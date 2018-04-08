Под Сызранью в ДТП с фурой пострадал водитель Lada Kaina

Водитель большегруза двигался в сторону Самары за автомобилем Lada . Водитель ВАЗа не убедился в безопасности совершения маневра при повороте на второстепенную дорогу и получил удар в водительскую дверь.

В результате столкновения водитель седана оказался зажатым в салоне своего авто. Для деблокирования пострадавшего в 9:27 к месту происшествия отправилась дежурная смена ПСО г. Сызрань. С помощью гидравлического инструмента была отжата левая передняя дверь.

Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 10:03 спасательные работы были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.