Ещё
Под Сызранью в ДТП с фурой пострадал водитель Lada Kaina
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Сызранью в ДТП с фурой пострадал водитель Lada Kaina 

Волга Ньюс 1 час назад
Водитель большегруза двигался в сторону Самары за автомобилем Lada. Водитель ВАЗа не убедился в безопасности совершения маневра при повороте на второстепенную дорогу и получил удар в водительскую дверь.
В результате столкновения водитель седана оказался зажатым в салоне своего авто. Для деблокирования пострадавшего в 9:27 к месту происшествия отправилась дежурная смена ПСО г. Сызрань. С помощью гидравлического инструмента была отжата левая передняя дверь.
Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 10:03 спасательные работы были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека Движение трамваев по ул. Ново-Садовой полностью восстановлено На ул. Красноармейской в Самаре из-за ДТП почти час стояли трамваи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Составлен рейтинг самых дорогих российских автомобилей1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение