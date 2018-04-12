В Петербурге мужчина избил и изнасиловал школьницу 

В Санкт-Петербурге молодой человек подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Следователи подозревают, что 17-летний молодой человек изнасиловал школьницу в Центральном районе. По версии следствия, он заманил 15-ти летнюю девочку на чердак одного из домов на улице Чехова.
После этого он избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.