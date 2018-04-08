В Петербурге таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости . Таксист в Петербурге задержан по подозрению в совершении над пассажиркой насильственных действий сексуального характера, заведено уголовное дело, сообщает городское управление СК

"Седьмого апреля около одного из домов по Ленинскому проспекту злоумышленник совершил в отношении своей пассажирки насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, задержанный ранее судимый местный житель работал таксистом.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.