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В Петербурге таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
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В Петербурге таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Таксист в Петербурге задержан по подозрению в совершении над пассажиркой насильственных действий сексуального характера, заведено уголовное дело, сообщает городское управление СК.
"Седьмого апреля около одного из домов по Ленинскому проспекту злоумышленник совершил в отношении своей пассажирки насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, задержанный ранее судимый местный житель работал таксистом.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.
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