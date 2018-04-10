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В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
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В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей 

РИА Новости 42 минуты назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который подозревается в совершении насильственных действиях сексуального характера с 15-летней школьницей, юноша задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый, днем 7 апреля, находясь в чердачном помещении, расположенном в одном из домов на улице Чехова, избил 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении, где уточняется, что по подозрению в этом преступлении задержан молодой человек 2000 года рождения.
Уголовное дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В настоящее время задержанному молодому человеку предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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