Ростовский коллектор, рухнувший под колесами машины, отремонтируют до конца дня

Сотрудники ростовского «Водоканала» пообещали закончить ремонт провалившегося коллектора сегодня, 8 апреля. Работы будут продолжаться на протяжении всего пасхального воскресенья. Заменить придется 15 метров водопровода.

— На месте работают семь человек и семь единиц техники: три самосвала, экскаватор, автокран, манипулятор и бригадная машина, — рассказали в пресс-службе «Водоканала». — Пять метров труб уже заменили, осталось десять.

Обвал коллектора случился днем 7 апреля. Грунт размыло, и он обрушился прямо под колесами иномарки. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Крупный прорыв коллектора недавно случился в Таганроге. 12 марта из-за коммунальной аварии вода из канализации хлынула на городские улицы. В администрации города сообщили, что система изношена, и на ее ремонт требуется около 180 миллионов рублей. Деньги пообещали выделить из бюджета Ростовской области.