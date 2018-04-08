Ещё
Ростовский коллектор, рухнувший под колесами машины, отремонтируют до конца дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовский коллектор, рухнувший под колесами машины, отремонтируют до конца дня 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сотрудники ростовского «Водоканала» пообещали закончить ремонт провалившегося коллектора сегодня, 8 апреля. Работы будут продолжаться на протяжении всего пасхального воскресенья. Заменить придется 15 метров водопровода.
— На месте работают семь человек и семь единиц техники: три самосвала, экскаватор, автокран, манипулятор и бригадная машина, — рассказали в пресс-службе «Водоканала». — Пять метров труб уже заменили, осталось десять.
Обвал коллектора случился днем 7 апреля. Грунт размыло, и он обрушился прямо под колесами иномарки. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Крупный прорыв коллектора недавно случился в Таганроге. 12 марта из-за коммунальной аварии вода из канализации хлынула на городские улицы. В администрации города сообщили, что система изношена, и на ее ремонт требуется около 180 миллионов рублей. Деньги пообещали выделить из бюджета Ростовской области.
161.ru: последние новости
В Ростове под землю полностью провалилась иномарка На Западном столкнулись четыре фуры На Таганрогской в аварии с «Хендай-Акцент» и «Газелью» пострадали два человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Составлен рейтинг самых дорогих российских автомобилей1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение