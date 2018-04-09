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Подсветку билбордов Москвы приглушат ради водителей
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Подсветку билбордов Москвы приглушат ради водителей 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) предложили утвердить новые требования к подсветке рекламных щитов. По информации ТАСС, специалисты уверены в небезопасности существующих билбордов для водителей.
О необходимости разработки и внедрения новых требований заявил профессор МАДИ Султан Жанказиев. По словам специалиста, автомобилисты не замечают светофоров из-за яркой рекламы.
«Мы должны каким-то образом предъявить требования к подсветке информационных носителей, потому что они могут влиять на снижение замечаемости технических средств организации дорожного движения. Это часть большого исследования, мы его уже проводим. В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью», — пояснил Жанказиев.
Ранее в столице в рамках эксперимента начали использовать инновационные светофоры с дополнительной подсветкой мачт. «Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения Правил дорожного движения, — рассказал Вадим Юрьев, глава столичного Центра организации дорожного движения. — Создание подобной системы поможет снизить количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и ДТП. Согласно исследованиям, проводимым в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где действует аналогичная система подсветки светофоров, количество ДТП на перекрёстках снизилось в среднем на 40 процентов».
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