В Железногорске возле гостиницы обнаружено тело мужчины

Тело молодого мужчины нашли возле гостиницы в Железногорске Красноярского края. Очевидцы написали о произошедшем в социальной сети.

Молодой мужчина умер на улице в Железногорске. Его тело возле гостиницы обнаружили случайные свидетели. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Следственного комитета

Личность умершего опознана, это местный житель. Один из знакомых погибшего 28-летнего мужчины рассказал, что у него были проблемы с сердцем, но он вел здоровый образ жизни и занимался спортом (единоборствами).

Тело молодого мужчины нашли возле гостиницы в Железногорске Красноярского края. Очевидцы написали о произошедшем в социальной сети.

Молодой мужчина умер на улице в Железногорске. Его тело возле гостиницы обнаружили случайные свидетели. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Личность умершего опознана, это местный житель. Один из знакомых погибшего 28-летнего мужчины рассказал, что у него были проблемы с сердцем, но он вел здоровый образ жизни и занимался спортом (единоборствами).

Несколько дней назад мы сообщали о внезапной смерти красноярца на остановке. Плохо стало одному из мужчин, ожидающих автобус на остановке, он упал на землю. Свидетели несчастного случая вызвали «Скорую помощь», однако прибывшая на место происшествия реанимационная бригада не сумела вернуть пострадавшего к жизни — он скончался.