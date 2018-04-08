«Зажгли» парковку: на «Самара Арене» протестировали освещение на стоянке для машин

На стадионе «Самара Арена» рабочие приступили к обустройству парковок. На одной из них — северной — они протестировали освещение. Пробныйй запуск ламп самарцы сняли на видео с квадрокоптера.

На стадионе «зажгли» парковку

Всего у стадиона будет три парковки, рассчитанные на 3181 место.

Южная парковка находится вдоль улицы Дальней. Здесь — 1042 места для легковых автомобилей, 53 — для автобусов, 318 — машин инвалидов, два — для грузового транспорта центра медицины катастроф.