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«Зажгли» парковку: на «Самара Арене» протестировали освещение на стоянке для машин
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«Зажгли» парковку: на «Самара Арене» протестировали освещение на стоянке для машин 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
На стадионе «Самара Арена» рабочие приступили к обустройству парковок. На одной из них — северной — они протестировали освещение. Пробныйй запуск ламп самарцы сняли на видео с квадрокоптера.
На стадионе «зажгли» парковку
Всего у стадиона будет три парковки, рассчитанные на 3181 место.
Южная парковка находится вдоль улицы Дальней. Здесь — 1042 места для легковых автомобилей, 53 — для автобусов, 318 — машин инвалидов, два — для грузового транспорта центра медицины катастроф.
Восточная парковка расположена около здания МВД и пожарного депо. Она сможет вместить 580 легковых автомобилей, 34 автобуса, 30 машин инвалидов. Северную парковку сделают в границах проезда №2 и улицы 2-я Стадионной. Она рассчитана на 747 легковых автомобилей, 326 грузовиков и 49 машин инвалидов.
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