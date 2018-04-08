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В Новосибирской области задержали двух угонщиков
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В Новосибирской области задержали двух угонщиков 

АиФ-Новосибирск 47 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ночью 7 апреля в Кировском районе полицейские задержали двоих граждан, подозреваемых в угоне. В пятом часу у дома по улице Чигорина патруль ППС задержал 29-летнего мужчину, который как раз пытался угнать автомобиль ВАЗ-21074. Хозяином автомобиля оказался пенсионер. Злоумышленник просто не успел завести мотор — был буквально пойман за руку.
А примерно в это же время, в 4.50 на улице Немировича-Данченко патруль ДПС ГИБДД поймал 24-летнего кемеровчанина. Который управлял автомобилем ВАЗ-2109 без документов на машину и водительских и прав. Выяснилось, что автомобиль мужчина угнал с улицы Петухова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Задержанные были доставлены в дежурную часть отдела полиции №8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Возбуждены уголовные дела. Ранее оба угонщика к уголовной ответственности не привлекались.
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