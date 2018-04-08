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Турецкая полиция случайно нашла старинную Библию, написанную на коже
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Турецкая полиция случайно нашла старинную Библию, написанную на коже 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Артефакт был обнаружен во время обычной проверки водителей и их автомобилей.
Полиция в Турции практически случайно обнаружила древний раритет — Библию, написанную на коже. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.
Артефакт был обнаружен во время обычной проверки водителей и их автомобилей. Рукопись находилась в машине граждан Сирии и Ирака, двигавшихся из провинции Аксарай. Теперь они подозреваются в контрабанде.
Police in Turkey's central Aksaray province launch investigation after discovering historical Bible inside a car belonging to Syrian and Iraqi nationalshttps://t.co/AWwUJaqLw9 pic.twitter.com/fLWmggyzcG
— DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.
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