Турецкая полиция случайно нашла старинную Библию, написанную на коже

Артефакт был обнаружен во время обычной проверки водителей и их автомобилей.

Полиция в Турции практически случайно обнаружила древний раритет — Библию, написанную на коже. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

Артефакт был обнаружен во время обычной проверки водителей и их автомобилей. Рукопись находилась в машине граждан Сирии и Ирака, двигавшихся из провинции Аксарай. Теперь они подозреваются в контрабанде.

Police in Turkey's central Aksaray province launch investigation after discovering historical Bible inside a car belonging to Syrian and Iraqi nationalshttps://t.co/AWwUJaqLw9 pic.twitter.com/fLWmggyzcG

— DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.