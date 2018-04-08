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За рулём был пьяный бесправник: в Златоусте два человека пострадало в лобовом ДТП
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За рулём был пьяный бесправник: в Златоусте два человека пострадало в лобовом ДТП 

74.ru 12 минут назад
Фото: 74.ru
В ночь на воскресенье, 8 апреля, в Златоусте столкнулись «десятка» и «99-я». Двух человек госпитализировали.
— Я водитель «99-ой». У меня сломаны обе ноги, раздробило коленные чашечки и ребра непонятно то ли сломаны, то ли хорошо отбил, — пишет в группе ЧП ДТП Златоуст Челябинск Владимир Мымрин. — Ищу свидетелей аварии.
Как сообщают в соцсетях, пострадали семь человек. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию лишь о двух пострадавших — 42-летней пассажирке «десятки» и 24-летнем водителе «99-й».
— 26-летний водитель ВАЗ 2110 ранее был лишен прав и на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сотрудникам ГИБДД перестоит выяснить детали происшествия и установить виновных. По информации 74.ru, «десятка» выехала на встречку.
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