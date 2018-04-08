За рулём был пьяный бесправник: в Златоусте два человека пострадало в лобовом ДТП

В ночь на воскресенье, 8 апреля, в Златоусте столкнулись «десятка» и «99-я». Двух человек госпитализировали.

— Я водитель «99-ой». У меня сломаны обе ноги, раздробило коленные чашечки и ребра непонятно то ли сломаны, то ли хорошо отбил, — пишет в группе ЧП ДТП Златоуст Челябинск Владимир Мымрин. — Ищу свидетелей аварии.

Как сообщают в соцсетях, пострадали семь человек. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию лишь о двух пострадавших — 42-летней пассажирке «десятки» и 24-летнем водителе «99-й».

— 26-летний водитель ВАЗ 2110 ранее был лишен прав и на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.