Сколько сотрудников ГИБДД попало под сокращение в Алтайском крае?

Если не ошибаюсь, МВД России в этом году намеревается сократить (или уже сократило) в ГИБДД десять тысяч сотрудников. Какова в этом сокращении доля Алтайского края? И за счёт кого пройдёт этот процесс? Не случится ли так, что на дорогах некому будет аварии и транспортные заторы «разруливать»?

Вопрос о сокращении численности сотрудников ГИБДД недавно задавали начальнику регионального Главка полиции депутаты Заксобрания (в частности, фракции СР) в рамках его отчёта в АКЗС (см. «АиФ-Алтай» , №10, «… Какая преступность падает?»).

И выходит, что сокращению подвергается большинство подразделений ГИБДД — за исключением должностей, «осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений». Их «неприкосновенность» прямо оговорена в предновогоднем приказе МВД РФ.

По информации начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Олега Торубарова, из 1537 должностей аттестованных сотрудников ГИБДД в регионе сокращаются сто шестьдесят. 109 из них — из дорожно-постовой службы (более 12% от общего числа сотрудников ДПС, которых на начало года было 899). «Иных сотрудников» уходит 51 человек, в т. ч. девять — из управления ГИБДД.