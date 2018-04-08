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Инспекторы спецбатальона ГИБДД МВД по Чувашской Республике в ходе преследования задержали предполагаемых угонщиков из Башкирии
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Инспекторы спецбатальона ГИБДД МВД по Чувашской Республике в ходе преследования задержали предполагаемых угонщиков из Башкирии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 минут назад
Пытаясь скрыться, водитель автомобиля ВАЗ-2110, угнанного в Башкортостане, совершил столкновение с иномаркой «Ниссан».
7 апреля около 10 часов утра лейтенанты полиции Алексей Степанов и Максим Иванов получили ориентировку об угоне автомашины ВАЗ-2110 на территории соседнего региона. По информации коллег, «десятка» скрылась по трассе «М-7» в сторону Москвы. Экипаж специализированного батальона ГИБДД МВД по Чувашии, дежуривший в Цивильском районе, проследовал к повороту на город Мариинский Посад, где спустя примерно полчаса появилась данная легковушка. Инспекторы пустились в погоню за предполагаемыми угонщиками, так как водитель не подчинился требованию остановиться. Через несколько минут «десятка» совершила столкновение в автомашиной «Ниссан», двигавшейся по кольцу в городе Цивильске, а служебный автомобиль ГИБДД «Лада-Приора», чтобы избежать ДТП, въехал в кольцо и получил незначительные механические повреждения. Трое граждан одного из государств ближнего Зарубежья, у которых наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения, были задержаны и доставлены в отделение. Двое пассажиров автомобиля «Ниссан» обратились в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия и личности задержанных, у которых нет при себе документов, выясняются.
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