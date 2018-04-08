Инспекторы спецбатальона ГИБДД МВД по Чувашской Республике в ходе преследования задержали предполагаемых угонщиков из Башкирии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации

Сотрудниками полиции спасли жителя Курской области, который более двух суток провел в заснеженном поле