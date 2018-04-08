Временные права как панацея

Госавтоинспекция России начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, предполагающей достижения нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Честно говоря, лично я сбился со счета: каков порядковый номер этой стратегии? Если считать с середины 90-х, когда за год в авариях погибало больше народу, чем за 10 лет военных действий в Афганистане?

Конечно, за два десятилетия проделана огромная работа, благодаря чему годовая смертность в ДТП теперь сопоставима с афганскими потерями. Но, черт возьми, это все равно много! Население России уничтожает само себя: в авариях гибнут люди в самом соку, а что еще страшнее — дети…

Ну так что же предлагается сделать для достижения нулевой смертности за 10 лет? Во-первых, создание положительного имиджа инспектора ГИБДД. Безусловно: очень важный шаг, очень! А то вот на днях коллегу моего, автожурналиста Романа Гуляева , около онкоцентра на Каширке остановили два инспектора «за проезд на красный». Свет был зеленым, видеть факт нарушения со своего поста инспекторы не могли, но протокол составили и постановление выписали в тот же день… Но самое неприятное: узнав, что Роман — журналист, просто — по его словам — рассвирипели. Кстати, и я сам с подобным сталкивался: мол, пишем мы о ГИБДД плохо! Ну а как же писать хорошо, если люди в погонах, офицеры, ведут себя подобным образом? Так что — работайте над имиджем, да. Важное дело.

Во-вторых, предлагается внедрять алкозамки для рецидивистов. Мол, это их, «теплых», до руля не допустит. Ой, святая простота! Да кто-нибудь посторонний, трезвый, дунет — и пьянчуга снова на дороге! Вы вот лучше сделайте так, чтобы у алкаша уже после второго задержания не оставалось ни малейшего шанса сесть за руль: реальный срок, пожизненное лишение, изъятие «орудия преступления»… Хотя… Вся ГИБДД России уже больше года не может справиться с хрупкой «лишенкой» Марой Багдасарян . А мы тут мечтаем о том, как десятки тысяч алкашей от руля отвадить! Смешно…

В-третьих, временные права. Мол, сдал человек в первый раз на права — получи «времянку»! А вот докажешь, что водишь безаврийно, не нарушаешь — и постоянные получишь. Нечто подобное уже было в 80-е. Называлось — «начинающий водитель». Допустимая скорость движения — 70 км/ч и все такое. И о временных правах говорили. И чем кончилось? Наклейкой на стекле — в желтом квадрате черный восклицательный знак. Мол, начинающий за рулем, держитесь подальше от него!

В общем, вот такие меры… Подействуют или нет — узнаем не скоро. Кто-то, боюсь, просто не доживет. До нулевой смертности нам, как…

А кстати! Почему в программе нет упоминания пешеходов? Их вклад в смертность в ДТП — процентов 30, если не больше. То, что после введения драконовских мер в отношении водителей, не уступающих дорогу пешеходам, уже воспитало поколение пешеходов, искренне полагающих, что им на дороге можно все — факт. Снова — «машина не трамвай» и «хожу, где хочу». Вот их как будете перевоспитывать? И что будет с состоянием дорог в провинциях? До 2030-го успеете?

Пока же, увы, мне эта программа напомнила сказку Ходжи Насреддина про ишака, учившегося по указанию падишаха читать книги. Даже срок был примерно тот же. А за 10 лет уж кто-то да помрет. Или ишак, или падишах, или учитель чтения.

Не вышло б с этой очередной программой, как с той сказочкой.