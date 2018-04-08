Временные права как панацея 

Госавтоинспекция России начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, предполагающей достижения нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Честно говоря, лично я сбился со счета: каков порядковый номер этой стратегии? Если считать с середины 90-х, когда за год в авариях погибало больше народу, чем за 10 лет военных действий в Афганистане?
Конечно, за два десятилетия проделана огромная работа, благодаря чему годовая смертность в ДТП теперь сопоставима с афганскими потерями. Но, черт возьми, это все равно много! Население России уничтожает само себя: в авариях гибнут люди в самом соку, а что еще страшнее — дети…
Ну так что же предлагается сделать для достижения нулевой смертности за 10 лет? Во-первых, создание положительного имиджа инспектора ГИБДД. Безусловно: очень важный шаг, очень! А то вот на днях коллегу моего, автожурналиста Романа Гуляева, около онкоцентра на Каширке остановили два инспектора «за проезд на красный». Свет был зеленым, видеть факт нарушения со своего поста инспекторы не могли, но протокол составили и постановление выписали в тот же день… Но самое неприятное: узнав, что Роман — журналист, просто — по его словам — рассвирипели. Кстати, и я сам с подобным сталкивался: мол, пишем мы о ГИБДД плохо! Ну а как же писать хорошо, если люди в погонах, офицеры, ведут себя подобным образом? Так что — работайте над имиджем, да. Важное дело.
Во-вторых, предлагается внедрять алкозамки для рецидивистов. Мол, это их, «теплых», до руля не допустит. Ой, святая простота! Да кто-нибудь посторонний, трезвый, дунет — и пьянчуга снова на дороге! Вы вот лучше сделайте так, чтобы у алкаша уже после второго задержания не оставалось ни малейшего шанса сесть за руль: реальный срок, пожизненное лишение, изъятие «орудия преступления»… Хотя… Вся ГИБДД России уже больше года не может справиться с хрупкой «лишенкой» Марой Багдасарян. А мы тут мечтаем о том, как десятки тысяч алкашей от руля отвадить! Смешно…
В-третьих, временные права. Мол, сдал человек в первый раз на права — получи «времянку»! А вот докажешь, что водишь безаврийно, не нарушаешь — и постоянные получишь. Нечто подобное уже было в 80-е. Называлось — «начинающий водитель». Допустимая скорость движения — 70 км/ч и все такое. И о временных правах говорили. И чем кончилось? Наклейкой на стекле — в желтом квадрате черный восклицательный знак. Мол, начинающий за рулем, держитесь подальше от него!
В общем, вот такие меры… Подействуют или нет — узнаем не скоро. Кто-то, боюсь, просто не доживет. До нулевой смертности нам, как…
А кстати! Почему в программе нет упоминания пешеходов? Их вклад в смертность в ДТП — процентов 30, если не больше. То, что после введения драконовских мер в отношении водителей, не уступающих дорогу пешеходам, уже воспитало поколение пешеходов, искренне полагающих, что им на дороге можно все — факт. Снова — «машина не трамвай» и «хожу, где хочу». Вот их как будете перевоспитывать? И что будет с состоянием дорог в провинциях? До 2030-го успеете?
Пока же, увы, мне эта программа напомнила сказку Ходжи Насреддина про ишака, учившегося по указанию падишаха читать книги. Даже срок был примерно тот же. А за 10 лет уж кто-то да помрет. Или ишак, или падишах, или учитель чтения.
Не вышло б с этой очередной программой, как с той сказочкой.