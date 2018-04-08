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В Петербурге женщина напала с булыжником на водителя, который припарковался возле церкви
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В Петербурге женщина напала с булыжником на водителя, который припарковался возле церкви 

Газета.Ru 7 минут назад
В Санкт-Петербурге на Шоссе Революции девушка напала на автомобилиста с булыжником после того, как водитель отказался убрать припаркованную у Ильинской церкви машину. Об этом сообщает «Пятый канал».
Об инцидента телеканалу рассказал сам пострадавший автомобилист — Александр Куркин. В субботу днем он отвез жену в церковь, припарковался неподалёку и стал ждать, когда супруга осветит куличи и яйца.
"Передо мной был метр. И если бы я туда поехал, то выехать уже бы не смог. Девушка подошла и попросила проехать вперед. После того, как я отказал, она начала трогать зеркало. Я попросил не трогать, но она начала бить зеркало. Я приоткрыл окно, и она, когда уходила, плюнула несколько раз в него. Я вызвал полицию, вышел записать ущерб и записать её номер машины. На что она начала на меня бранными словами говорить. Я ушел в машину", — говорит мужчина.
Через 20 минут агрессивная девушка вернулась с тяжелым булыжником.
"Она поначалу сказала, чтобы я вышел. И ударила в окно. У меня там остались следы. Потом начала бить по крыше. Надо теперь все перекрашивать. У меня на видео попал только один удар, к сожалению", — рассказывает Александр, выложивший в соцсетях видеозапись инцидента.
Судя по видео, девушка считает, что Куркин повредил её машину и просит его выйти, чтобы «поговорить». Однако тот этого делать и вызвал полицию. Теперь автомобилист ищет очевидцев нападения.
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