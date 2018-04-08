Взломала окно и ограбила магазин. Преступницу пенсионного возраста ищут в Нижегородской области

Взломала окно и ограбила магазин. Преступницу пенсионного возраста ищут в Нижегородской области

В Нижегородской области ищут пенсионерку, которая ограбила магазин в Дзержинске.

Преступление зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Ночью, отжав створку пластикового окна, неизвестная женщина пенсионного возраста похитила продукты питания из продуктового магазина на пр. Чкалова, достав их рукой через окно.

Полицейские просят всю имеющуюся информацию сообщить по телефону: 8-987-751-45-55 JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGdmsuY29tJTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0xNDc4Mzg2MDIlMjZpZCUzRDQ1NjIzOTE0MiUyNmhhc2glM0RlZTkwZmM0ODliM2Q2NWMwJTI2aGQlM0QyJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI4NTMlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=

Ранее «Нижегородская правда» писала, что молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске.