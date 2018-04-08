Ещё
Таксист получил ножевые ранения в Миассе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таксист получил ножевые ранения в Миассе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Таксист получил ножевое ранение в Миассе утром 8 апреля, об этом горожане сообщили в одной из групп соцсети.
По словам очевидцев, инцидент произошёл около 9 часов утра на улице Богдана Хмельницкого. Горожане утверждают, что на водителя такси напал неизвестный человек с большим ножом. Пострадавшего увезла «скорая помощь».
«Он за женщину вступился, а на него с мачете», — написал один из жителей города.
«Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областного ГУ МВД.
Напомним, ранее житель Снежинска во время ссоры напал с ножом на своего отца, мужчина погиб от ран.
АиФ: последние новости
Водители большегрузов пострадали в лобовом столкновении на трассе М-5 Зауральцу грозит срок за попытку продать арендованную машину Под Челябинском МАЗ с прицепом снёс отбойник, вылетев в кювет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму10
Российско-американский автозавод встал64
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение