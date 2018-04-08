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Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
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Электричка протаранила микроавтобус в Крыму 

Рамблер 59 минут назад
На севере Крыма на железнодорожном переезде электричка, следовавшая по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Пострадали пассажиры микроавтобуса, погибло пять человек, сообщает «Газета.Ru».
По данным управления МЧС по региону, сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС, помощь медиков потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электричкой.
 Ещё 46 источников 
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