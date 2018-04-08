Электричка протаранила микроавтобус в Крыму

На севере Крыма на железнодорожном переезде электричка, следовавшая по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Пострадали пассажиры микроавтобуса, погибло пять человек, сообщает «Газета.Ru»

По данным управления МЧС по региону, сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС, помощь медиков потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электричкой.